Покинувшая Россию Лазарева ответила на пожелание "сдохнуть"

"Как только становишься оппозиционером — перестаешь быть звездой. Тебя убирают со всех эфиров... Меня, кроме как алкоголичкой, психической, жалкой разведенкой, смертельно больной, никто никак давно не называет. Мне говорят, что я клоун, зачем полезла в политику", - негодует телеведущая.