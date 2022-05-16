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1 час назад

Лазарева ответила на критику подписчиков после эмиграции

Газета.Ru

Татьяна Лазарева в эфире YouTube-шоу "ЖВЛ" рассказала, как относится к критике подписчиков после эмиграции.

Покинувшая Россию Лазарева ответила на пожелание "сдохнуть"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Называйте меня как хотите, хоть горшком, только не какайте! Пишут "сдохни, тварь", но мне плевать!" - отреагировала она.

Артистка утверждает, что не реагирует на оскорбления в свою сторону.

"Как только становишься оппозиционером — перестаешь быть звездой. Тебя убирают со всех эфиров... Меня, кроме как алкоголичкой, психической, жалкой разведенкой, смертельно больной, никто никак давно не называет. Мне говорят, что я клоун, зачем полезла в политику", - негодует телеведущая.

Лазарева столкнулась со шквалом негатива после того, как уехала из России в Испанию. Подписчики остались недовольны позицией артистки, после чего начали угрожать и оскорблять ее в комментариях.

Макаревич ответил на вопрос о возвращении в Россию

Ранее Лазарева рассказала, что в ближайшее время не собирается возвращаться в РФ. Она отметила, что пока не знает, когда получится вернуться на родину.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,
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