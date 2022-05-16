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1 час назад

Бородина раскритиковала Тарасова за интервью Собчак

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала футболиста Дмитрия Тарасова за интервью журналистке Ксении Собчак. Как сообщает «Газета.Ru», по мнению Бородиной, цель видеозаписи была одна — обсудить бывшую супругу спортсмена Ольгу Бузову.

Бородина раскритиковала Тарасова за интервью Собчак
Фото: ТАССТАСС

«Мне бы было унизительно давать интервью, понимая, что я как личность не интересна, а приехали в мой дом только ради бывшей», — заявила Бородина.

Также телеведущая добавила, что в беседе не было ничего нового, а лишь переложение уже известных фактов о расставании с Бузовой.

Напомним, что в интервью Собчак Тарасов рассказал о том, что стал спокойнее после того, как женился на модели Анастасии Костенко. Он сравнил свой текущий брак с предыдущим и объяснил, что в отношениях с Бузовой бездумно тратил деньги, заселяясь в самые дорогие отели.

Кроме того, футболист прокомментировал заявление Бузовой, которая обвинила его в рукоприкладсве. Тарасов заверил, что никогда не поднимал руку на девушку и, напротив, часто защищал ее от обидчиков.

Шоу-бизнес,Анастасия Костенко,Ксения Бородина,Ксения Собчак,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,
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