Бородина раскритиковала Тарасова за интервью Собчак

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала футболиста Дмитрия Тарасова за интервью журналистке Ксении Собчак. Как сообщает «Газета.Ru», по мнению Бородиной, цель видеозаписи была одна — обсудить бывшую супругу спортсмена Ольгу Бузову.

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«Мне бы было унизительно давать интервью, понимая, что я как личность не интересна, а приехали в мой дом только ради бывшей», — заявила Бородина.

Также телеведущая добавила, что в беседе не было ничего нового, а лишь переложение уже известных фактов о расставании с Бузовой.

Напомним, что в интервью Собчак Тарасов рассказал о том, что стал спокойнее после того, как женился на модели Анастасии Костенко. Он сравнил свой текущий брак с предыдущим и объяснил, что в отношениях с Бузовой бездумно тратил деньги, заселяясь в самые дорогие отели.