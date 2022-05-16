Бородина обвинила Собчак в "сдаче" коллег

Телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале осудила журналистку Ксению Собчак за то, что та "вечно сдает" своих коллег.
"Меня тут Ксения Анатольевна осудила в Twitter, что я сняла Стивена Сигала, которого красиво сняла, между прочим, я-то просто сфоткала, а вы, Ксения, вечно сдаете своих коллег по цеху, не знаю, что хуже", - высказалась Бородина.
Речь идет о недавнем посте Собчак, в котором та осудила телеведущую за скрытый снимок актера Стивена Сигала. Журналистка отметила, что Бородина называет крысами людей, которые тайно фотографируют кого-либо.
"Бородина сама ненавидит, когда ее фоткают исподтишка, называет таких людей крысами. Но вы не понимаете, это другое", - написала Собчак.
Ранее Бородина ответила на слова Леди Гаги о тупых россиянах.