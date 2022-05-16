Бородина обвинила Собчак в "сдаче" коллег

"Меня тут Ксения Анатольевна осудила в Twitter, что я сняла Стивена Сигала, которого красиво сняла, между прочим, я-то просто сфоткала, а вы, Ксения, вечно сдаете своих коллег по цеху, не знаю, что хуже", - высказалась Бородина.