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50 минут назад

Дибров рассказал о том, как Галкин зарабатывал на рекламе в России

Слово и Дело

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» Дмитрий Дибров рассказал о рекламных контрактах и их схемах работы, заключенных Максимом Галкиным. Напомним, ранее комик вместе со своей семьей эмигрировал в Израиль.

Раскрыт новый источник дохода Галкина в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дмитрий Дибров принял участие в ток-шоу Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись», где ответил на вопрос о рекламных контрактах не только Галкина, но и других звезд российского шоу-бизнеса.

«Неужели ты полагаешь, что наш коллега Галкин что-то у них покупает. Мне просто заплатили, чтобы я что-то сказал. Дело в том, что когда они предлагают гонорар за речевку, то на них не написано, как на героях индийского фильма», — заявил шоумен.

Максим Галкин вместе с супругой и детьми поселился на арендованной вилле в Израиле. За границей семья находится уже более двух месяцев. О своих планах вернуться на родину звездная чета не сообщала.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Дмитрий Дибров,Лера Кудрявцева,
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