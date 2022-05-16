Раскрыт новый источник дохода Галкина в России

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» Дмитрий Дибров рассказал о рекламных контрактах и их схемах работы, заключенных Максимом Галкиным. Напомним, ранее комик вместе со своей семьей эмигрировал в Израиль.
Дмитрий Дибров принял участие в ток-шоу Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись», где ответил на вопрос о рекламных контрактах не только Галкина, но и других звезд российского шоу-бизнеса.
«Неужели ты полагаешь, что наш коллега Галкин что-то у них покупает. Мне просто заплатили, чтобы я что-то сказал. Дело в том, что когда они предлагают гонорар за речевку, то на них не написано, как на героях индийского фильма», — заявил шоумен.
Максим Галкин вместе с супругой и детьми поселился на арендованной вилле в Израиле. За границей семья находится уже более двух месяцев. О своих планах вернуться на родину звездная чета не сообщала.