Раскрыт новый источник дохода Галкина в России

«Неужели ты полагаешь, что наш коллега Галкин что-то у них покупает. Мне просто заплатили, чтобы я что-то сказал. Дело в том, что когда они предлагают гонорар за речевку, то на них не написано, как на героях индийского фильма», — заявил шоумен.