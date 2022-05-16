Макаревич ответил на вопрос о возвращении в Россию

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию. Музыкант не знает, когда сможет приехать на родину.

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Макаревич живет со своей супругой Эйнат Кляйн и маленьким сыном в квартире в Израиле, при этом у артиста есть шикарный дом в России. Лидер группы «Машина времени» признался, что пока не знает, когда сможет вернуться в родную страну.

«Я, к сожалению, лишен возможности сегодня строить какие-то долгосрочные планы. Куда завтра приведет дорожка, по которой сейчас наша страна движется, никому не известно», — заявил Макаревич «Абзацу».