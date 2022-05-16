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1 час назад

Раскрыта судьба квартиры Чулпан Хаматовой в центре Москвы

Мослента

Актриса Чулпан Хаматова, переехавшая на ПМЖ в Латвию из России, планирует сдавать квартиру в центре Москвы. Судьбу жилплощади раскрыла KP.RU со ссылкой на знакомых артистки.

Раскрыта судьба квартиры Хаматовой в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хаматова владеет квартирой площадью 158 метров в доме 1910 года постройки в районе Патриарших прудов. Недвижимость актриса приобрела 10 лет назад до официального развода, но жилье полностью находится в ее собственности. По данным источника, вопрос с поиском арендаторов артистка решает удаленно.

Эксперт по недвижимости Арина Лац объяснила KP.RU, как Хаматова может сдать квартиру, находясь в другой стране. Для этого актрисе необходимо обратиться в посольство России в Риге и оформить доверенность на представителя. Далее указанное в документе лицо сможет от имени Хаматовой заключить договор с арендатором.

«Получать деньги может либо доверенное лицо, либо сам собственник; в договоре указывает в разделе "иное" — расчет за аренду на счет банковской карты», — пояснила эксперт.

Ранее квартиру знаменитости на Патриарших оценили в 130 миллионов рублей. По данным СМИ, на аренде элитной недвижимости можно зарабатывать около 300 тысяч рублей в месяц.

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