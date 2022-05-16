58-летний телеведущий Александр Гордон обвенчался с 20-летней студенткой-арфисткой Софией Каландадзе. Как сообщает StarHit, журналист познакомился с девушкой еще в 2018 году – два месяца назад они расписались, а 15 мая решили обвенчаться в церкви.
Каландадзе с самого детства занимается музыкой, является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Будучи племянницей известного пианиста Бориса Березовского, она участвовала в большом фестивале в Елабуге, где несколько лет назад выступала вместе с Гордоном.
На бракосочетании присутствовали лишь самые близкие родственники — в основном, со стороны невесты. Известно, что в семье не сразу приняли взрослого Гордона.
«У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за!» — говорят старшие сестры Каландадзе.
Напомним, что в 2020 году Гордон развелся с актрисой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. Когда пара сыграла свадьбу, Гордону было 50, а девушке всего лишь 20. В браке у них родились двое сыновей. Несмотря на разрыв, телеведущий продолжает принимать активное участие в их воспитании.