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1 час назад

Александр Гордон обвенчался с 20-летней студенткой

Елена Прошина

58-летний телеведущий Александр Гордон обвенчался с 20-летней студенткой-арфисткой Софией Каландадзе. Как сообщает StarHit, журналист познакомился с девушкой еще в 2018 году – два месяца назад они расписались, а 15 мая решили обвенчаться в церкви.

Александр Гордон обвенчался с 20-летней студенткой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Каландадзе с самого детства занимается музыкой, является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Будучи племянницей известного пианиста Бориса Березовского, она участвовала в большом фестивале в Елабуге, где несколько лет назад выступала вместе с Гордоном.

На бракосочетании присутствовали лишь самые близкие родственники — в основном, со стороны невесты. Известно, что в семье не сразу приняли взрослого Гордона.

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«У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за!» — говорят старшие сестры Каландадзе.

Напомним, что в 2020 году Гордон развелся с актрисой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. Когда пара сыграла свадьбу, Гордону было 50, а девушке всего лишь 20. В браке у них родились двое сыновей. Несмотря на разрыв, телеведущий продолжает принимать активное участие в их воспитании.

Шоу-бизнес,Александр Гордон,Борис Березовский,
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