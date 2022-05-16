Башаров попал в трудную финансовую ситуацию

Актер Марат Башаров пожаловался на свое бедственное положение. Артист признался, что попал в трудную финансовую ситуацию, так как не успел скопить состояние на безбедную жизнь, а сейчас у него почти нет работы. Об этом пишет «CтарХит».

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Телеведущая Ксения Бородина в студии программы «Звезды сошлись» канала НТВ заявила, что активно скупает недвижимость, чтобы сохранить средства. Башаров со звездой не согласился, признавшись, что у него попросту нет таких средств.

«Так мы не зарабатываем, чтобы иметь возможность вкладывать в квартиры!» — сказал актер.

Башаров признался, что попал в трудную финансовую ситуацию из-за отсутствия предложений по работе. По словам актера, съемок сейчас мало и в театре он почти не занят.

«Сейчас съемок мало, в театре тоже мало работы», — пожаловался актер.

Однако несмотря на финансовые трудности Башаров недавно позволил себе дорогую покупку. Актер приобрел катер. Он признался, что судно небольшое и он пока не может его получить, так как производство остановилось из-за международных санкций.

Напомним, в феврале стало известно, что Башарова уволили из «Школы современной пьесы». Художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз объяснил это серьезными проблемами звезды с алкоголем.