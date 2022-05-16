Башаров попал в трудную финансовую ситуацию

Актер Марат Башаров пожаловался на свое бедственное положение. Артист признался, что попал в трудную финансовую ситуацию, так как не успел скопить состояние на безбедную жизнь, а сейчас у него почти нет работы. Об этом пишет «CтарХит».
Телеведущая Ксения Бородина в студии программы «Звезды сошлись» канала НТВ заявила, что активно скупает недвижимость, чтобы сохранить средства. Башаров со звездой не согласился, признавшись, что у него попросту нет таких средств.
«Так мы не зарабатываем, чтобы иметь возможность вкладывать в квартиры!» — сказал актер.
Башаров признался, что попал в трудную финансовую ситуацию из-за отсутствия предложений по работе. По словам актера, съемок сейчас мало и в театре он почти не занят.
«Сейчас съемок мало, в театре тоже мало работы», — пожаловался актер.
Однако несмотря на финансовые трудности Башаров недавно позволил себе дорогую покупку. Актер приобрел катер. Он признался, что судно небольшое и он пока не может его получить, так как производство остановилось из-за международных санкций.
Напомним, в феврале стало известно, что Башарова уволили из «Школы современной пьесы». Художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз объяснил это серьезными проблемами звезды с алкоголем.
В свою очередь, сам Башаров сообщил, что его не могли уволить из театра, так как он там не работает. По его словам, он не является штатным актером этого учреждения, хотя несколько лет сотрудничал с ним.