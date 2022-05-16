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39 минут назад

Марат Башаров заговорил о своем тяжелом финансовом положении

Слово и Дело

Российский актер Марат Башаров признался, что попал в трудную финансовую ситуацию из-за отсутствия предложений по работе. Артист заявил, что не успел накопить достаточное количество средств для безбедной старости.

Башаров попал в трудную финансовую ситуацию
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomohov / Russian LookGlobal Look Press / Anatoly Lomohov / Russian Look

Башаров прокомментировал слова телеведущей Ксении Бородиной, которая заявила, что самый надежный способ сберечь накопления — это вложить их в недвижимость. По его словам, для этого изначально нужен большой капитал, которого попросту нет. Кроме того, в нынешних реалиях некоторые звезды шоу-бизнеса потеряли возможность зарабатывать, подчеркнул актер.

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«Сейчас съемок мало, в театре тоже мало работы», — пожаловался актер.

Несмотря на финансовые трудности недавно Башаров позволил себе дорогостоящую покупку. Актер купил себе катер, однако тут же признался, что судно небольшое и воспользоваться им у него не получится, так как строительство остановилось из-за международных санкций.

Шоу-бизнес,Марат Башаров,Ксения Бородина,
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