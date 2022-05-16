Башаров попал в трудную финансовую ситуацию

Российский актер Марат Башаров признался, что попал в трудную финансовую ситуацию из-за отсутствия предложений по работе. Артист заявил, что не успел накопить достаточное количество средств для безбедной старости.

Фото: Global Look Press / Anatoly Lomohov / Russian Look Global Look Press / Anatoly Lomohov / Russian Look

Башаров прокомментировал слова телеведущей Ксении Бородиной, которая заявила, что самый надежный способ сберечь накопления — это вложить их в недвижимость. По его словам, для этого изначально нужен большой капитал, которого попросту нет. Кроме того, в нынешних реалиях некоторые звезды шоу-бизнеса потеряли возможность зарабатывать, подчеркнул актер.

«Сейчас съемок мало, в театре тоже мало работы», — пожаловался актер.