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1 час назад

Ведущий Первого канала женился на 20-летней девушке

Lenta.ruиещё 7

Ведущий ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале Александр Гордон тайно обвенчался с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе. Об этом стало известно изданию «СтарХит».

Ведущий Первого канала женился на 20-летней девушке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Венчание проходило в Спасо-Евфимиевом мужском монастыре в Суздале. На торжестве присутствовали только самые близкие люди пары. Отмечается, что Гордон женился на Каландадзе несколько месяцев назад: пара решила узаконить свои отношения и расписалась в одном из загсов.

Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой 4 августа 2020 года. Пара официально прекратила отношения после шести лет брака. Девушка стала четвертой женой ведущего в 2014 году, тогда ей было 20 лет.

Александр Гордон — 56-летний ведущий, журналист и актер. В прошлом ведущий программ «Гордон», «Закрытый показ», «Гордон Кихот». Работал на НТВ и Первом канале. Ведет передачи «Док-Ток» (совместно с Ксенией Собчак) и «Мужское / Женское» (совместно с Юлией Барановской). В 1989 году с женой и дочерью эмигрировал в США, в 1997 году вернулся в Россию. Снял несколько полнометражных фильмов.

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