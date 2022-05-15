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21 минуту назад

Румыния сообщила об изменении их оценки на «Евровидении» в пользу Украины

News.ru

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» изменили оценки Румынии, которые члены жюри страны выставили участникам мероприятия. Об этом рассказала глава румынской делегации Юлиана Марчук в эфире телеканала TVR. По её словам, в эфире 12 баллов от страны отправились Украине, хотя на самом деле жюри решило поставить высший бал представителям Молдавии.

Румыния сообщила об изменении их оценки на «Евровидении» в пользу Украины
Фото: скрин видеоскрин видео

Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии, — сообщила Марчук.

В результате Молдавия не получила от Румынии ни одного балла.

По информации телеканала, Европейский вещательный союз отстранил от конкурса жюри шести стран. Основанием стала «неправильная схема голосования». Какие именно страны были отстранены, не уточняется.

Финал музыкального конкурса «Евровидение-2022» состоялся в ночь с 14 на 15 мая в итальянском Турине. Победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. Музыканты представили песню Stefania. Украинские музыканты изначально считались фаворитами соревнования. Песня посвящена матери лидера группы и всем матерям Украины.

В финале Евровидения участвовали представители 25 стран. По условиям конкурса, в следующем году мероприятие должно пройти в стране-победительнице.

Россия не принимала участие в конкурсной программе в этом году. Такое решение 25 февраля принял Европейский вещательный союз (ЕВС). Причиной стала спецоперация, которую РФ проводит на Украине.

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