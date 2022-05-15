Известный врач разоблачил обман Ксении Собчак

40-летняя светская львица Ксения Собчак в России пользуется весьма неоднозначной репутацией. «Блондинку в шоколаде» неоднократно ловили на вранье и передергивании фактов, что, однако, не мешает ей делать собственную новостную программу на YouTube. Не так давно экс-звезда «Дома-2» повеселила публику очередными откровениями, связанными с рождением ее сына Платона. По утверждению Ксении Анатольевны, медики рекомендовали ей рождать с помощью кесарева сечения, однако она отказалась и решила сделать это естественным способом. Между тем, известный врач, видный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Бориса Лордкипанидзе над словами Ксении Собчак только посмеялся. По его словам, никакого выбора пациенткам не предоставляется, и слова телеведущей выглядят откровенным враньем.