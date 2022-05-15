Известный врач разоблачил обман Ксении Собчак

Известно, что «блондинка в шоколаде» часто сообщает россиянам недостоверную информацию. Накануне очередную ложь Ксении Анатольевны разоблачил медик.
40-летняя светская львица Ксения Собчак в России пользуется весьма неоднозначной репутацией. «Блондинку в шоколаде» неоднократно ловили на вранье и передергивании фактов, что, однако, не мешает ей делать собственную новостную программу на YouTube. Не так давно экс-звезда «Дома-2» повеселила публику очередными откровениями, связанными с рождением ее сына Платона. По утверждению Ксении Анатольевны, медики рекомендовали ей рождать с помощью кесарева сечения, однако она отказалась и решила сделать это естественным способом. Между тем, известный врач, видный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Бориса Лордкипанидзе над словами Ксении Собчак только посмеялся. По его словам, никакого выбора пациенткам не предоставляется, и слова телеведущей выглядят откровенным враньем.
«Если ситуация с родами представляет угрозу для здоровья матери или ребенка, но женщина на каком-то этапе беременности категорически отказывается делать кесарево сечение, то с ее мнением никто не посчитается. Родить она должна с помощью медицинских манипуляций: либо процедура естественных родов, либо кесарево сечение. Врачи принимают решение исходя из соотношения пользы, риска и т.д. Бывают также ситуации, когда в ходе неудачных естественных родов женщине делают кесарево», — отмечает Лордкипанидзе.
В беседе с журналистами портала PopCornNews специалист рассказал: специалисты, действительно, могли выслушать сомнения пациентки и принять во внимание ее позицию. Тем не менее, говорить о возможности самостоятельно выбрать способ родов явно не стоит. Добавим, что саму Собчак готовятся со дня на день признать иностранным агентом.