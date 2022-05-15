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37 минут назад

Шесть стран лишили права голоса на «Евровидении-2022»

Майк Габриелян

Шесть национальных жюри исключили из голосования на "Евровидении - 2022" из-за манипуляций с голосованием. Нечестными признаны голоса Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино. Об этом сообщает издание Goss со ссылкой на Европейский вещательный союз (EBU).

Шесть стран лишили права голоса на «Евровидении-2022»
Фото: ReutersReuters

«После второго полуфинала конкурса песни «Евровидение-2022» в результатах шести стран были выявлены определенные неправильные схемы голосования», - сказано в сообщении.

В итоге голоса жюри из Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино были заменены «новым сводным баллом» как во втором полуфинале, так и в финале.

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Отмечается, что «сводный балл» основан на странах с аналогичными моделями голосования». Более подробного разъяснения не дается

Данный процесс, по утверждению EBU, «был признан независимым мониторингом голосования».

Отмечается, что EBU «крайне серьезно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием» на «Евровидении» и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с официальными инструкциями.

Ранее сообщалось, что польская ведущая на «Евровидении» вскинула руку в нацистском приветствии, чтобы поддержать коллектив из Украины.

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