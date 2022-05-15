Собчак переезжает в новый особняк

Ксения Собчак обустраивает свой новый дом на Рублевке. Сейчас она живет в таунхаусе вместе с матерью Людмилой Нарусовой. Новый, ее собственный отдельный коттедж построен на соседнем участке.

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Как сообщает СтарХит, дом премиум-класса выполнен из элитной сосны. Площадь жилого объекта — 1000 кв.м. Стоимость дома оценивается в 40 млн. рублей. Поселок закрыт, въехать сюда можно только по пропуску.

Сейчас Ксения обставляет помещения и вносит последние штрихи в интерьеры. Своей радостью светская львица поделилась в социальной сети.

Телеведущую и журналистку Ксению Собчак проверят на предмет иностранного финансирования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил общественник Александр Ионов.

Он пояснил, что проверку в отношении Собчак начал Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства. При этом также будет проверена ее редакция «Осторожно, новости».