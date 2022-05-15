Появились свежие фотографии тяжелобольной Казьминой

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина на протяжении уже нескольких лет борется с аутоиммунным заболеванием. Недуг сильно сказался на внешности девушки. В частности, у нее разрушился нос.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Обычно Алиса старалась скрыть последствия болезни, и практически не появлялась на публике. Но на свежих кадрах, которые были выложены в Телеграм-канале Admin.Anshlak, Казьмина сфотографирована на улице Санкт-Петербурга.

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Алиса не стала одевать медицинскую маску, чтобы спрятать провалившийся нос. Кроме того, видно, что она очень сильно исхудала – одежда буквально висит на ней, - пишет 5 Канал.

Недавно экс-возлюбленная футболиста шокировала подписчиков заявлением о том, что у нее третья стадия сифилиса. Аршавина показала результаты анализов, которые оказались положительными. Модель уверена, что именно из-за болезни у нее провалился нос, а заразила ее собственная мать через уколы.