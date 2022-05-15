В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
31 минуту назад

Появились свежие фотографии тяжелобольной Казьминой

Ирина Лебедева

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина на протяжении уже нескольких лет борется с аутоиммунным заболеванием. Недуг сильно сказался на внешности девушки. В частности, у нее разрушился нос.

Появились свежие фотографии тяжелобольной Казьминой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обычно Алиса старалась скрыть последствия болезни, и практически не появлялась на публике. Но на свежих кадрах, которые были выложены в Телеграм-канале Admin.Anshlak, Казьмина сфотографирована на улице Санкт-Петербурга.

Телеграм

Алиса не стала одевать медицинскую маску, чтобы спрятать провалившийся нос. Кроме того, видно, что она очень сильно исхудала – одежда буквально висит на ней, - пишет 5 Канал.

Недавно экс-возлюбленная футболиста шокировала подписчиков заявлением о том, что у нее третья стадия сифилиса. Аршавина показала результаты анализов, которые оказались положительными. Модель уверена, что именно из-за болезни у нее провалился нос, а заразила ее собственная мать через уколы.

Известный психиатр Александр Теслер уверен, что у Аршавиной богатая фантазия и историю с заражением она полностью выдумала.

Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители