Сын брутального актера Шрайбера вышел в свет в платье и босоножках

13-летний сын американского актера Лива Шрайбера вышел в свет с отцом в розовом платье с рюшами и босоножках. Они приехали на премьеру четвертого сезона сериала «Очень странные дела» и позировали на красной дорожке перед фотографами

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Сэмюэл Кай уже несколько лет отращивает волосы, а также носит яркие платья, юбки, топы. Мать мальчика голливудская актриса Наоми Уоттс периодически публикует в соцсетях снимки ребенка, несмотря на негативные комментарии и осуждения. Она говорила в личном блоге, что поддерживает эксперименты сына и не собирается ограничивать его свободу в выборе одежды. А Лив Шрайбер после критики внешнего вида Сэмюэла перестал показывать ребенка в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Голливудские актеры Наоми Уоттс и Лив Шрайбер расстались в 2016 году, они были вместе 11 лет. Артисты рассказывали, что смогли сохранить хорошие отношения, поэтому периодически встречаются и проводят время вместе с детьми. У них двое сыновей: 14-летний Саша Питт и 13-летний Сэмюэл Кай.