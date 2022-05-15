Знаменитый Замок Аллы Пугачевой и ее супруга юмориста Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь не является привлекательным объектом для покупки. Так считает владелец одного из агентств недвижимости Алина Правоторина, слова которой приводит mosregtoday.ru.

«Моя дача расположена по соседству с замком Пугачевой и Галкина. Я часто проезжаю мимо на машине. Серый и мрачный, громоздкий новодел с башенками вызывает в памяти начало 90-х годов прошлого века…», - сказала Правоторина.

Кроме того, по мнению эксперта, недвижимость неудачно расположена. Это не элитный поселок, а деревня. Вокруг нет инфраструктуры – дорогих магазинов, итальянских кафе. Потребуется также отапливать немалые квадратные метры и содержать многочисленный штат прислуги.

«Думаю, за миллиард рублей замок могут купить только фанаты Аллы Борисовны. Но у них вряд ли есть такие деньги», - полагает риелтор.

Ранее Максим Галкин рассказывал, что разрабатывал дизайн будущего жилья вместе с отечественными архитекторами и дизайнерами, включая Анатолия Голева и Веру Горлицыну. Вместе они и придумали подобный дизайн дома в виде замка. Как уверяет Максим, дом очень хорошо встал на местности, это «правильная доминанта».