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1 час назад

Риелторы назвали замок Галкина непривлекательным объектом

Ирина Лебедева

Знаменитый Замок Аллы Пугачевой и ее супруга юмориста Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь не является привлекательным объектом для покупки. Так считает владелец одного из агентств недвижимости Алина Правоторина, слова которой приводит mosregtoday.ru.

«Моя дача расположена по соседству с замком Пугачевой и Галкина. Я часто проезжаю мимо на машине. Серый и мрачный, громоздкий новодел с башенками вызывает в памяти начало 90-х годов прошлого века…», - сказала Правоторина.

Кроме того, по мнению эксперта, недвижимость неудачно расположена. Это не элитный поселок, а деревня. Вокруг нет инфраструктуры – дорогих магазинов, итальянских кафе. Потребуется также отапливать немалые квадратные метры и содержать многочисленный штат прислуги.

«Думаю, за миллиард рублей замок могут купить только фанаты Аллы Борисовны. Но у них вряд ли есть такие деньги», - полагает риелтор.

Пугачева и Галкин выставили свой замок в Подмосковье на продажу

Ранее Максим Галкин рассказывал, что разрабатывал дизайн будущего жилья вместе с отечественными архитекторами и дизайнерами, включая Анатолия Голева и Веру Горлицыну. Вместе они и придумали подобный дизайн дома в виде замка. Как уверяет Максим, дом очень хорошо встал на местности, это «правильная доминанта».

Также Максим просветил, что вообще исторически эта деревня принадлежала знаменитому писателю Льву Николаевичу Толстому, это были владения русского барина. В XIX веке, когда жил Лев Николаевич, на этом же месте тоже стоял его замок, причем также в стиле романской готики.

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