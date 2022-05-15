Морозов из «Кривого зеркала» рассказал, как похудел на 40 килограммов

Александр Морозов удивил коллег и публику кардинальным преображением. Артист похудел на 40 килограммов. Как оказалось, помогли ему не диеты и тренировки в спортивном зале, а хирурги. Об этом пишут dni.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Звезда «Кривого зеркала» пошел на радикальные меры и сделал операцию по шунтированию желудка. А потом еще одну – чтобы подтянуть отвисшую из-за резкого уменьшения веса кожу.

Юморист много лет пытался похудеть менее экстремальным способом, но ему не удавалось этого сделать. После больших усилий вес немного уходил, однако быстро возвращался.

"Я очень ленивый человек", – сказал артист.

Ему мучительно трудно постоянно заниматься спортом и ограничивать себя в еде. Так что единственным выходом стала операция по шунтированию желудка. Морозов уточнил, что это обратимо и при желании можно вернуть все назад.