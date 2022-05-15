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1 час назад

Морозов из «Кривого зеркала» рассказал, как похудел на 40 килограммов

Ирина Лебедева

Александр Морозов удивил коллег и публику кардинальным преображением. Артист похудел на 40 килограммов. Как оказалось, помогли ему не диеты и тренировки в спортивном зале, а хирурги. Об этом пишут dni.ru.

Морозов из «Кривого зеркала» рассказал, как похудел на 40 килограммов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда «Кривого зеркала» пошел на радикальные меры и сделал операцию по шунтированию желудка. А потом еще одну – чтобы подтянуть отвисшую из-за резкого уменьшения веса кожу.

Юморист много лет пытался похудеть менее экстремальным способом, но ему не удавалось этого сделать. После больших усилий вес немного уходил, однако быстро возвращался.

"Я очень ленивый человек", – сказал артист.

Ему мучительно трудно постоянно заниматься спортом и ограничивать себя в еде. Так что единственным выходом стала операция по шунтированию желудка. Морозов уточнил, что это обратимо и при желании можно вернуть все назад.

Александр Морозов, участник «Кривого зеркала» и «Петросян-шоу», объяснил, чем отличаются эти развлекательные программы. На федеральных телеканалах под запретом обсценная лексика. Александр считает, что это правильно, хотя и сам нередко употребляет крепкие словечки – но при других обстоятельствах.

Шоу-бизнес,Александр Морозов,
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