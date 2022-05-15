Стали известны подробности о смерти Рената Ибрагимова

По последним данным, знаменитому певцу вчера стало плохо с сердцем. Ибрагимов с семьей жил в коттедже в Новой Москве, близкие вызвали медиков. Сотрудники Скорой пытались спасти Рената Исламовича, но он ушел из жизни еще по дороге в больницу.
Друзья и коллеги вспоминают Ибрагимова. Так, о своей встрече с ним написал в микроблоге актер Станислав Садальский.
«Грустная новость — ушел из жизни один из лучших советских и российских певцов. Сказали — сердце. Когда-то далеком 1974 году на пятом всесоюзном конкурсе артистов эстрады о разделил первое место с Валерием Чемодановым — большой любовью и женихом Ольги Богдановой. К слову, Алла Пугачева тогда заняла только третье место. Но такова жизнь — о Валере уже никто не помнит, а вот Алла и Ренат навсегда останутся мегазвездами нашей эстрады.
Лет пять назад я случайно столкнулся с Ренатом в Шереметьево. Мы были как раз с Богдановой — летели с ней на гастроли. Обрадовались встрече, посидели, вспомнили юность. Это было накануне 70-летия Рената, который он отмечал концертом в Кремле. Тогда его знаменитые коллеги сделали ему замечательный подарок, записав все вместе одну из лучших его песен «Наш город».
Рената Исламовича похоронят сегодня на Волковском кладбище в Мытищах, - информирует СтарХит.
«15 мая в 15:00 на территории Московской Соборной мечети состоится церемония прощания с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым, а также погребальная молитва (джаназа-намаз)», — сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман России.
Итальянцы в свое время окрестили Ибрагимова советским Паваротти, он купался в славе и в женском внимании.