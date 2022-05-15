Стали известны подробности о смерти Рената Ибрагимова

Лет пять назад я случайно столкнулся с Ренатом в Шереметьево. Мы были как раз с Богдановой — летели с ней на гастроли. Обрадовались встрече, посидели, вспомнили юность. Это было накануне 70-летия Рената, который он отмечал концертом в Кремле. Тогда его знаменитые коллеги сделали ему замечательный подарок, записав все вместе одну из лучших его песен «Наш город».