Охлобыстин требует «провести идейный аудит в нашей культурке»

«В нашей липкой культурке давно пора тщательный идейный аудит провести. Подтянуть уровень художественного до уровня происходящего. Сейчас этот уровень высок, как никогда. «Людям сейчас нужны герои. Красивые, мужественные, умные люди. И в реальной жизни, и на сцене, и на экране. Короче говоря: чего-чего, а интересно нашим людям сейчас должно быть очень, потому что нас всеми силами хотят убить», — написал Охлобыстин в микроблоге.