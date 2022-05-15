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2 часа назад

Охлобыстин требует «провести идейный аудит в нашей культурке»

Ирина Лебедева

Иван Охлобыстин, не стесняясь в выражениях, высказал свои соображения на тему российской культуры. Скандальный актер считает, что следует срочно пересмотреть идеологический вектор, а также вывести на экраны красивые и мужественные лица, - пишет СтарХит.

Охлобыстин требует «провести идейный аудит в нашей культурке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В нашей липкой культурке давно пора тщательный идейный аудит провести. Подтянуть уровень художественного до уровня происходящего. Сейчас этот уровень высок, как никогда. «Людям сейчас нужны герои. Красивые, мужественные, умные люди. И в реальной жизни, и на сцене, и на экране. Короче говоря: чего-чего, а интересно нашим людям сейчас должно быть очень, потому что нас всеми силами хотят убить», — написал Охлобыстин в микроблоге.

Ранее актер Иван Охлобыстин на странице в «Яндекс.Дзен» решил поделиться своим мнением касательно Чулпан Хаматовой, которая уехала из России после начала спецоперации на Украине.

По словам Охлобыстина, Хаматова не сможет стать настоящей звездой, потому что у нее нет небосклона, то есть своей Родины, над которой звездам положено сиять.

«Мне лично ее безумно жалко. Вляпалась по-бабьи на пустом месте, а теперь ничего и не сделаешь», – пишет Охлобыстин.

Шоу-бизнес,Иван Охлобыстин,
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