В Испании предложили принять "Евровидение-2023" вместо Украины

Испания готова принять международный конкурс "Евровидение" в 2023 году, если этого не сможет сделать Украина . Соответствующее заявление сделала в воскресенье директор по коммуникациям испанской государственной телерадиокомпании RTVE Мария Эисагирре.

"RTVE предлагает поддерживать Украину во всем в этой организации [конкурса в будущем году], и в случае, если им это понадобится, мы были бы готовы дать пристанище следующему <...> "Евровидению", - отметила Эисагирре, чьи слова приводит телерадиокомпания.

25 февраля Европейский вещательный союз, являющийся организатором смотра, объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на "Евровидении". На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом "Останкино" объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло ранее сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников "Евровидения", так как РФ в мероприятии не участвует.