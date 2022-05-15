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1 час назад

Бритни Спирс потеряла ребенка на раннем сроке беременности

ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Американская певица Бритни Спирс объявила в субботу, что у нее случился выкидыш на раннем сроке беременности.

Бритни Спирс потеряла ребенка на раннем сроке беременности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С глубочайшей печалью мы вынуждены объявить, что потеряли нашего ребенка на раннем сроке беременности", - написала она в "Инстаграме" (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Певица также поблагодарила поклонников за оказанную поддержку в трудный для ее семьи период.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. С тех пор финансы певицы, включая многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. В 2020 году назначенный судом адвокат Бритни Спирс попросил изменить условия опеки и отстранить от нее отца исполнительницы. Суд в США 13 ноября 2021 года официально прекратил опекунство отца над певицей.

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