Жуков рассказал о том, как его сдали в психиатрическую лечебницу

Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх!» и предприниматель, признался журналистам, что любовь к компьютерным играм едва не довела его до большой беды. В подростковом возрасте он мог сутками не вылезать из-за компьютера, и дело дошло до того, что у него начались галлюцинации. Родители были вынуждены положить его в психиатрическую клинику.
«Переиграл в компьютерные игры. Я просидел 23 часа за телевизором, закрывал глаза, там бегали танчики, „пакмэны“ и прочие. Пришлось два дня капаться, не попадайте туда», — рассказал музыкант.
Как пишет Экспресс Газета, семейный психолог Наталья Панфилова считает, что Сергею очень повезло, что перенесенный срыв остался без последствий. Эксперт призывает ограничивать время, которое дети проводят за компьютерными играми.
Популярный российский певец, бизнесмен, солист и лидер известной поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью «Москвич Mag» сравнил Москву с другими мировыми столицами, такими как Нью-Йорк, Берлин, Париж и Лондон.