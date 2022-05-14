Жуков рассказал о том, как его сдали в психиатрическую лечебницу

Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх!» и предприниматель, признался журналистам, что любовь к компьютерным играм едва не довела его до большой беды. В подростковом возрасте он мог сутками не вылезать из-за компьютера, и дело дошло до того, что у него начались галлюцинации. Родители были вынуждены положить его в психиатрическую клинику.