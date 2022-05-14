Зудина о Табакове: «Он все время со мной заигрывал»

«У нас с Олегом Павловичем была такая форма общения — он все время со мной заигрывал. Я была для него больше женщиной, чем партнером и матерью его детей. Он был очень молодым по духу. Мы с Олегом Павловичем поэтому и были так долго вместе. Нередко поражалась, насколько у него детское восприятие — очень открытое миру», - призналась звезда.