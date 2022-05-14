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2 часа назад

Зудина о Табакове: «Он все время со мной заигрывал»

Ирина Лебедева

Актриса Марина Зудина в беседе с журналистами «Кинорепортера» объяснила, что счастливо прожить в браке с Олегом Табаковым, который был старше ее на 30 лет, она смогла благодаря удивительной молодости духа знаменитого режиссера.

Зудина о Табакове: «Он все время со мной заигрывал»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас с Олегом Павловичем была такая форма общения — он все время со мной заигрывал. Я была для него больше женщиной, чем партнером и матерью его детей. Он был очень молодым по духу. Мы с Олегом Павловичем поэтому и были так долго вместе. Нередко поражалась, насколько у него детское восприятие — очень открытое миру», - призналась звезда.

Зудина и Табаков начали встречаться, когда режиссер был женат. Несколько лет они скрывали свои отношения, но в итоге тайное стало явным и в 1994 году Табаков развелся с прежней супругой.

У Табакова и Зудиной родились сын Павел, ему уже 26 лет и он – артист театра и кино, и дочь Мария, которой сейчас 16 лет.

Марина Зудина является владелицей украшений, общая стоимость которых переваливает за 20 млн рублей. По словам актрисы, страсть к роскоши ей привил покойный муж.

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