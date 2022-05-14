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1 час назад

Умер рэпер Lil Keed

Ирина Лебедева

Американский рэпер Ракхид Джевон Рендер, известный публике под псевдонимом Lil Keed, ушел из жизни в возрасте 24 лет. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на социальные сети его брата, также музыканта рэпера Lil Gotit (Семая Заир Рендер).

Умер рэпер Lil Keed
Фото: ВКонтактеВКонтакте

«Не могу поверить, что я видел, как ты умер сегодня, бро. Это тяжело для мамы, папы, наших братьев, Нейчур (дочь – ред.)», — написал брат артиста.

Lil Keed выпустил свой первый альбом в 2019 году. Он сотрудничал с лейблами YSL Records и 300 Entertainment, а также с Трэвисом Скоттом, Young Thug и Крисом Брауном.

Песня Lil Keed «Nameless» заняла 42-ю позиции в чарте Billboard Hip Hop/R&B Songs Airplay.

Причина смерти не названа, но по неофициальным данным, исполнитель был застрелен в собственном доме в родной Атланте, - информирует Российская газета.

Шоу-бизнес,Трэвис Скотт,Крис Браун,
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