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43 минуты назад

Корчевников: «Лето в Латвии будет холодным и пустым»

Ирина Лебедева

Борис Корчевников, журналист и телеведущий, написал в своем Телеграм-канале, что в этом году в Латвии без россиян будет холодно и пусто.

Корчевников: «Лето в Латвии будет холодным и пустым»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пару лет назад я отдыхал летом в Юрмале. Нежаркое рижское взморье. Русская речь. Много русских знаменитостей. И много украинцев. Они подходили. Мы тепло разговаривали.

Нынешнее лето на этом берегу будет холодным и пустым. И в каком-то смысле этот холодный песок - покроет всю Латвию».

Рассуждая о будущем Латвии без России, Корчевников подчеркнул, что не представляет эту страну без русского прошлого и настоящего.

«Позже, сильно позже, оставшись на обездушенном холодном песке, вместо страны, Латвия поймет, что хранила ее все эти годы только Память о погибших за неё. Да те русские и латыши, которые эту Память берегли и которых вы, безумцы, теперь гоните».

Ранее ведущий и генеральный директор православного канала Борис Корчевников раскритиковал исполнителя Филиппа Киркорова за танец с крестом.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,Борис Корчевников,
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