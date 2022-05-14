Корчевников: «Лето в Латвии будет холодным и пустым»

«Позже, сильно позже, оставшись на обездушенном холодном песке, вместо страны, Латвия поймет, что хранила ее все эти годы только Память о погибших за неё. Да те русские и латыши, которые эту Память берегли и которых вы, безумцы, теперь гоните».