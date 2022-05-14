Корчевников: «Лето в Латвии будет холодным и пустым»

Борис Корчевников, журналист и телеведущий, написал в своем Телеграм-канале, что в этом году в Латвии без россиян будет холодно и пусто.
«Пару лет назад я отдыхал летом в Юрмале. Нежаркое рижское взморье. Русская речь. Много русских знаменитостей. И много украинцев. Они подходили. Мы тепло разговаривали.
Нынешнее лето на этом берегу будет холодным и пустым. И в каком-то смысле этот холодный песок - покроет всю Латвию».
Рассуждая о будущем Латвии без России, Корчевников подчеркнул, что не представляет эту страну без русского прошлого и настоящего.
«Позже, сильно позже, оставшись на обездушенном холодном песке, вместо страны, Латвия поймет, что хранила ее все эти годы только Память о погибших за неё. Да те русские и латыши, которые эту Память берегли и которых вы, безумцы, теперь гоните».
Ранее ведущий и генеральный директор православного канала Борис Корчевников раскритиковал исполнителя Филиппа Киркорова за танец с крестом.