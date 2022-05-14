Князев ответил на обвинения Сухорукова

«Я всегда был в этом театре, по сути чужим, там свой мир, свои порядки и законы. Честно скажу, не хотел, но к этому привели обстоятельства. Все решения я принимаю взвешенно, обдуманно, не бегу босиком по асфальту. Театр Вахтангова гораздо сложнее Театра Моссовета, это такой театр-пирамида. И в определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, про Евгения Князева», - сообщил актер.