Князев ответил на обвинения Сухорукова

Виктор Сухоруков накануне сообщил, что принял решение покинуть театр Вахтангова из-за невозможности работать с некоторыми коллегами по сцене, в частности, с Евгением Князевым.
«Я всегда был в этом театре, по сути чужим, там свой мир, свои порядки и законы. Честно скажу, не хотел, но к этому привели обстоятельства. Все решения я принимаю взвешенно, обдуманно, не бегу босиком по асфальту. Театр Вахтангова гораздо сложнее Театра Моссовета, это такой театр-пирамида. И в определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, про Евгения Князева», - сообщил актер.
Евгений Князев, в свою очередь, заявил, что удивлен подобными словами бывшего коллеги.
«Для меня это неожиданность. В ходе нашей совместной работы никаких конфликтов у нас не было. Когда он уходил из Театра Моссовета, то плохо говорил о людях, которые там работают. Теперь плохо говорит о Театре имени Вахтангова. Он же никогда нашим работником не был. Он играл одну роль в нашем театре как приглашенный артист», — заявил Князев.
Народный артист РФ Виктор Сухоруков принял решение выйти из спектакля "Улыбнись нам, Господи" в Театре им. Вахтангова, роль была передана народному артисту РФ Сергею Маковецкому, сообщил ТАСС в пятницу директор театра Кирилл Крок.