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34 минуты назад

Сорокин заступился за Леонтьева после заявления Лозы

Ирина Лебедева

Музыкант Юрий Лоза недавно высказался, что Валерий Леонтьев много лет живет в США и приезжает в Россию для заработка денег. И что его из-за этого трудно считать российским артистом.

Сорокин заступился за Леонтьева после заявления Лозы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист Денис Сорокин заступился за Леонтьева. По его словам, Валерий Леонтьев имеет недвижимость не только в Майами. У эстрадной звезды есть апартаменты в центре Москвы. Валерий приезжает в Россию и живет там, не докладывая широкой публике о своих передвижениях. Об этом пишет портал day.ru.

«Не надо говорить, что он здесь «срубает бабки». Леонтьев показывает высокий уровень на концертах, зрители наполняются энергией, которой нет у молодых артистов, он крут! Это артист, который всегда держит марку», - заявил Сорокин.

Ранее Валерий Леонтьев объяснил, почему так и не стал отцом. Он признался, что в молодости все время откладывал рождение наследников на потом. Ему казалось, что еще не время, он еще не готов. Когда же артист почувствовал, что созрел для отцовства, его жена Людмила заявила о нежелании становиться матерью. Так они и остались без детей, но с собаками. К слову, у супруги певца в Майами сеть салонов по уходу за домашними любимцами.

Шоу-бизнес,Денис Сорокин,Валерий Леонтьев,Юрий Лоза,
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