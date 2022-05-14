Лоза ответил Звягинцеву, назвавшему телевидение «ядом»

Ранее режиссер Андрей Звягинцев заявил:
«Я решил, что телевизора у меня дома не будет. Я 13 лет его не смотрю. Даже ни в полглаза. Телевизор — это яд, который вливается вам в уши».
Юрий Лоза не согласился с мнением режиссера, - информирует teleprogramma.pro. Певец сказал, что он периодически смотрит телевизор. В основном это новостные и аналитические программы и документальные фильмы.
«Когда говорят слово яд, то я отвечаю: в малых дозах — это лекарство, а в больших — смерть, отрава. Все хорошо в меру. Одни говорят, что интернет — ужас, а другие, что без него невозможно жить. Он может быть как помощником, так и развращать. Интернет может работать во вред. Надо найти всему правильное применение», - уверен Лоза.
Музыкант Юрий Лоза, в отличие от многих других своих творческих коллег, не стал покидать родину. Совсем недавно автор песни «Плот» решил высказаться касаемо артистов, которые покинули страну.
«Какая разница, где живет человек? Вот Леонтьев давно обосновался в Майами, там у него дом. А сюда он приезжает на работу. И что, Леонтьев сильно наш? За рубеж уезжают те, кто имеет недвижимость в этих странах. А вот у меня нет дома за границей, мне негде там жить, я и не поеду никуда. Мне там скучно», — сказал Юрий Лоза.