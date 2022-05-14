Киркоров опроверг слухи о недопуске в VIP-ложу на Евровидении

Филипп Киркоров опроверг сообщения СМИ, в которых говорилось, что на «Евровидении» его не пустили в VIP-ложу. В своем микроблоге народный артист России опубликовал коротенький видеоролик, в котором обратился к злопыхателям.
«Ложа. Суперложа. Королевская ложа», — заявил певец.
Однако, как пишет gazeta.ru, если внимательно вглядываться в кадры ролика, видно, что снимающий находился где-то на верхнем ярусе зала и сцена была от него на большом расстоянии.
Ранее поп-король отечественной эстрады говорил, что, в Турин его специально пригласили за заслуги перед «Евровидением».
Фанаты поп-певца Филиппа Киркорова оказались недовольны его поездкой на «Евровидение», которое проходит в итальянском Турине. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», негативные комментарии подписчики оставляли под фото Киркорова с мероприятия, на котором он держит шарф с логотипом музыкального конкурса.