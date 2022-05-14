Матецкий: «Я очень переживаю за судьбу Ротару и ее семьи»

Композитор Владимир Матецкий рассказал АиФ.ru, что главной артисткой в его жизни является знаменитая украинская певица София Ротару. По словам композитора, именно с этой исполнительницей связаны его лучшие песни.

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«С Софией Михайловной связаны самые успешные песни. Их знают буквально все, слава богу, любят и помнят. Я очень переживаю за судьбу Ротару и её семьи. Кто мог себе представить, что у Софии Михайловны возникнут такие сложности?» - волнуется Матецкий.

Напомним, речь идет о том, что некоторое время назад назад сына и внука Софии Ротару задержали на украино-молдавской границе при незаконном пересечении. Позже их все-таки отпустили.

Тем не менее, у Ротару в России множество верных поклонников, а ее песни в записях продолжают звучать.

«Несмотря на все перипетии, песни из репертуара Софии Ротару продолжают жить — и «Лаванда», и «Хуторянка», и «Только этого мало» ...», - гордится композитор.