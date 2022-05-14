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49 минут назад

Матецкий: «Я очень переживаю за судьбу Ротару и ее семьи»

Ирина Лебедева

Композитор Владимир Матецкий рассказал АиФ.ru, что главной артисткой в его жизни является знаменитая украинская певица София Ротару. По словам композитора, именно с этой исполнительницей связаны его лучшие песни.

Матецкий: «Я очень переживаю за судьбу Ротару и ее семьи»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С Софией Михайловной связаны самые успешные песни. Их знают буквально все, слава богу, любят и помнят. Я очень переживаю за судьбу Ротару и её семьи. Кто мог себе представить, что у Софии Михайловны возникнут такие сложности?» - волнуется Матецкий.

Напомним, речь идет о том, что некоторое время назад назад сына и внука Софии Ротару задержали на украино-молдавской границе при незаконном пересечении. Позже их все-таки отпустили.

Тем не менее, у Ротару в России множество верных поклонников, а ее песни в записях продолжают звучать.

«Несмотря на все перипетии, песни из репертуара Софии Ротару продолжают жить — и «Лаванда», и «Хуторянка», и «Только этого мало» ...», - гордится композитор.

После начала российской спецоперации на Украине многие звезды предпочли уйти в тень и не высказываться о конфликте. Так поступила и легендарная София Ротару, которая заработала и славу, и внушительное состояние в России.

Шоу-бизнес,София Ротару,
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