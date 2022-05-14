Барановская рассказала о своих суевериях

Юлия Барановская, по ее собственному признанию, длительное время была чрезвычайно суеверной. Об этом она рассказала в шоу «Все к лучшему» на «Русском радио».
«Я долго была сумасшедшим человеком, который кусты обходил с определенной стороны. И я всегда говорила: «Не надо меня спрашивать, почему я обхожу этот куст, где лужа. Не надо мне задавать этот вопрос». Мне надо было четко, идя от дома до метро, обходить куст с определенной стороны».
Но пришло время, и Юлия стала смотреть на многое проще. В какой-то момент она поняла, что, зацикливаясь на определенных ритуалах, обедняет собственную жизнь, - пишет teleprogramma.pro.
«Когда ты выстраиваешь определенную цепочку, ну, например, утром встаешь с такой-то ноги, потом что-то берешь, чтобы все было четко, тогда ты себя держишь в очень правильных рамках и ничего нового не случится. Я поняла, что день надо начинать по-разному и тогда он будет у тебя наполнен совершенно другими событиями. А если ты живешь стабильно, то скучно», - убедилась телеведущая.
Телеведущая Юлия Барановская призналась, что главным сожалением в личной жизни для нее стала невозможность отметить бриллиантовую свадьбу. В эфире «Русского радио» она заявила, что с восхищением смотрит на пары, которые вместе десятки лет.