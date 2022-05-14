Актриса Анастасия Макеева поделилась впечатлениями от поездки на Донбасс

Анастасия Макеева – российская актриса и певица в своих социальных сетях решила поделиться с подписчиками своими эмоциями, которые она получила во время поездки на Донбасс.
Звезда призналась, что до сих пребывает в шоке от того, что ей пришлось увидеть на территориях Донецкой и Луганской народных республик.
«Четыре дня в дороге и одна ночь в кровати. Спим в дороге и ели всего один раз за столом. А так, как получится и если получится. Об этой поездке могу рассказать много. Я в шоке от увиденного», — пишет Макеева.