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1 час назад

Внук Пугачевой: «Все, что пишут в Интернете, – неправда»

Ирина Лебедева

Алла Пугачева и Максим Галкин в конце февраля уехали в Израиль. Судя по всему, возвращаться на родину в ближайшее время они не собираются – юморист запланировал большое турне по городам Земли обетованной. А еще недавно в социальных сетях появились слухи о том, что звездная пара может перебраться в Латвию. В их собственности - апартаменты на проспекте Дзинтари в Юрмале.

Внук Пугачевой: «Все, что пишут в Интернете, – неправда»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Внук Примадонны Никита Пресняков в беседе с журналистами mosregtoday.ru резко высказался по поводу этих разговоров. По его словам, это сплетни, Пугачева и Галкин не собираются переезжать в Прибалтику и не планируют продавать свой Замок в подмосковной деревне Грязь.

«Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете, – неправда. Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах, когда некий голос за кадром озвучивает непроверенную информацию, - сообщил Никита.

За знаменитым Замком приглядывает специально нанятая прислуга, а шикарную дачу на Истре давно облюбовал старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Он взял на себя ответственность по обслуживанию и ремонту огромного дома и прилежащего к нему земельного участка.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Никита Пресняков,Алла Пугачева,
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