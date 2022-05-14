Стало известно, где находится жена Газманова

Накануне поклонники российского певца Олега Газманова были удивлены, увидев в соцсетях его супруги Марины фотографии из иллюминатора самолета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Случайно или намеренно, но в подписи под снимками Марина не обозначила, куда и с какой целью отправилась в путешествие, - пишет fbm.ru

«До свидания, Москва… Здравствуйте, новая земля! Здравствуй, мое желание здесь побывать», - написала Марина.

Но теперь поклонники одного из самых патриотичных российских исполнителей могут не переживать – его супруга из страны не сбежала, а всего лишь отправилась на отдых. Газманова направилась в Турцию, в Каппадокию, и уже вовсю развлекается и радует подписчиков фотографиями полетов на аэростате.