Стало известно, где находится жена Газманова

Накануне поклонники российского певца Олега Газманова были удивлены, увидев в соцсетях его супруги Марины фотографии из иллюминатора самолета.
Случайно или намеренно, но в подписи под снимками Марина не обозначила, куда и с какой целью отправилась в путешествие, - пишет fbm.ru
«До свидания, Москва… Здравствуйте, новая земля! Здравствуй, мое желание здесь побывать», - написала Марина.
Но теперь поклонники одного из самых патриотичных российских исполнителей могут не переживать – его супруга из страны не сбежала, а всего лишь отправилась на отдых. Газманова направилась в Турцию, в Каппадокию, и уже вовсю развлекается и радует подписчиков фотографиями полетов на аэростате.
Российские граждане должны сплотиться в период проведения специальной военной операции России на территории Украины. Соответствующее заявление сделал известный российский певец и композитор Олег Газманов в разговоре с «360». Исполнитель принимал участие в концертном марафоне «Zа Россию» и отметил, что именно такие мероприятия воспитывают в молодом поколении патриотический дух.