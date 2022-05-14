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47 минут назад

Стало известно, где находится жена Газманова

Ирина Лебедева

Накануне поклонники российского певца Олега Газманова были удивлены, увидев в соцсетях его супруги Марины фотографии из иллюминатора самолета.

Стало известно, где находится жена Газманова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Случайно или намеренно, но в подписи под снимками Марина не обозначила, куда и с какой целью отправилась в путешествие, - пишет fbm.ru

«До свидания, Москва… Здравствуйте, новая земля! Здравствуй, мое желание здесь побывать», - написала Марина.

Но теперь поклонники одного из самых патриотичных российских исполнителей могут не переживать – его супруга из страны не сбежала, а всего лишь отправилась на отдых. Газманова направилась в Турцию, в Каппадокию, и уже вовсю развлекается и радует подписчиков фотографиями полетов на аэростате.

Российские граждане должны сплотиться в период проведения специальной военной операции России на территории Украины. Соответствующее заявление сделал известный российский певец и композитор Олег Газманов в разговоре с «360». Исполнитель принимал участие в концертном марафоне «Zа Россию» и отметил, что именно такие мероприятия воспитывают в молодом поколении патриотический дух.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,
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