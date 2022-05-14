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6 минут назад

Иосиф Пригожин заступился за затравленную на Украине Таисию Повалий

Газета.Ru

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за украинскую певицу Таисию Повалий, которой ее коллеги и общественность на родине устроили травлю за выступления в России. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Пригожин заступился за затравленную на Украине Таисию Повалий
Фото: ТАССТАСС

По словам Пригожина, у артистов есть призвание петь и дарить людям радость. Он указал, что если не дают выступать у себя в стране, то артисты делают это там, где им позволяют это делать.

«Артист не может без песни, и он поет для людей вне зависимости от вероисповедания и национальности», — сказал продюсер.

Он также заявил, что неприемлемо судить артиста за выступление 9 мая, в День Победы. В конце концов, как отметил Пригожин, Повалий никого ни к чему не призывала, а просто пела.

Кроме того, он выразил мнение, что проблема властей Украины состоит в том, что они не дают деятелям культуры объединять людей и настраивать на позитивный лад, а подвергают их травле.

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Ранее украинский певец Alekseev («Океанами стали») раскритиковал Таисию Повалий после ее выступления в московском Кремле.

Критика обрушилась на Повалий после того, как она в честь 9 Мая исполнила известную композицию на украинском языке «Пісня про рушник» на концерте в Кремлевском дворце. Артистка не делала громких заявлений относительно специальной военной операции России на Украине. В марте стало известно, что Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики потребовал у президента Украины Владимира Зеленского лишить почетных званий ряд российских и украинских артистов. В список попала и Повалий.

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