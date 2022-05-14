Пригожин заступился за затравленную на Украине Таисию Повалий

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за украинскую певицу Таисию Повалий, которой ее коллеги и общественность на родине устроили травлю за выступления в России. Об этом сообщает 5-tv.ru.

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По словам Пригожина, у артистов есть призвание петь и дарить людям радость. Он указал, что если не дают выступать у себя в стране, то артисты делают это там, где им позволяют это делать.

«Артист не может без песни, и он поет для людей вне зависимости от вероисповедания и национальности», — сказал продюсер.

Он также заявил, что неприемлемо судить артиста за выступление 9 мая, в День Победы. В конце концов, как отметил Пригожин, Повалий никого ни к чему не призывала, а просто пела.

Кроме того, он выразил мнение, что проблема властей Украины состоит в том, что они не дают деятелям культуры объединять людей и настраивать на позитивный лад, а подвергают их травле.

Ранее украинский певец Alekseev («Океанами стали») раскритиковал Таисию Повалий после ее выступления в московском Кремле.