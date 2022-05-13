Волочкову обвинили в отношениях с двумя мужчинами одновременно

Балерина Анастасия Волочкова состояла в отношениях со своим бывшим возлюбленным Олегом, в то время как публично признавалась в любви к новому ухажеру Дмитрию. Об этом Telegram-каналу "Звездач" рассказала экс-возлюбленная последнего Дарья Павловская.
"Дима всегда говорил, что они и не были вместе. Она была с Олегом все это время. Как было на самом деле, знают только они. Но Дима все это время вокруг меня вился с предложением руки и сердца", - призналась Павловская.
19 апреля балерина опубликовала совместную фотографию с Дмитрием на своей странице в соцсетях, чтобы развеять слухи об их возможном разрыве. Помимо этого, недавно Волочкова посетила Санкт-Петербург с бывшим возлюбленным Олегом, с которым рассталась около года назад.
Ранее Волочкова появилась на публике с Олегом.