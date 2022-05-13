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1 час назад

Волочкову обвинили в отношениях с двумя мужчинами одновременно

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова состояла в отношениях со своим бывшим возлюбленным Олегом, в то время как публично признавалась в любви к новому ухажеру Дмитрию. Об этом Telegram-каналу "Звездач" рассказала экс-возлюбленная последнего Дарья Павловская.

Волочкову обвинили в отношениях с двумя мужчинами одновременно
Фото: Анастасия Волочкова/TelegramАнастасия Волочкова/Telegram

"Дима всегда говорил, что они и не были вместе. Она была с Олегом все это время. Как было на самом деле, знают только они. Но Дима все это время вокруг меня вился с предложением руки и сердца", - призналась Павловская.

19 апреля балерина опубликовала совместную фотографию с Дмитрием на своей странице в соцсетях, чтобы развеять слухи об их возможном разрыве. Помимо этого, недавно Волочкова посетила Санкт-Петербург с бывшим возлюбленным Олегом, с которым рассталась около года назад.

Ранее Волочкова появилась на публике с Олегом.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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