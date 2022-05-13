Клинику блогера Гасанова оштрафовали за инъекции без лицензии

Принадлежащую известному блогеру Гусейну Гасанову клинику красоты Hide Clinic оштрафовали на 100 тысяч рублей. Специалисты учреждения делали уколы ботокса пациентам без медицинской лицензии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что салон находится в одной из башен Москва-Сити. В прошлом году в клинику нагрянула проверка. Изучив документы, специалисты выяснили, что сотрудники заведения, зарегистрированного в качестве парикмахерской, делали клиентам-мужчинам инъекции ботокса, не имея на то медицинской лицензии.

По итогам проверки, клинике предъявили иск. Суд принял решение оштрафовать юридическое лицо на 100 тысяч рублей за нелегальное использование лекарственных препаратов.