Пригожин призвал "свое "Евровидение"

Российский музыкальный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин заверил, что готов создать свой аналог конкурса "Евровидение". Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним: в феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в "Евровидении" 2022 года. На что у продюсера есть простое решение.
"Надо создать свой конкурс вместо "Евровидения", - предлагает Иосиф, отмечая, что готов заняться проектом, так как имеет богатый опыт.
В частности, как напомнил Иосиф, еще в 1995 году он придумал и организовал российскую музыкальную премию "Золотой граммофон", пользующуюся престижем.