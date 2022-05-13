Пригожин призвал "свое "Евровидение"

Российский музыкальный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин заверил, что готов создать свой аналог конкурса "Евровидение". Об этом сообщает РИА Новости.

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Напомним: в феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в "Евровидении" 2022 года. На что у продюсера есть простое решение.

"Надо создать свой конкурс вместо "Евровидения", - предлагает Иосиф, отмечая, что готов заняться проектом, так как имеет богатый опыт.