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48 минут назад

Пригожин готов создать "свое "Евровидение"

Российская Газета

Российский музыкальный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин заверил, что готов создать свой аналог конкурса "Евровидение". Об этом сообщает РИА Новости.

Пригожин призвал "свое "Евровидение"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним: в феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в "Евровидении" 2022 года. На что у продюсера есть простое решение.

"Надо создать свой конкурс вместо "Евровидения", - предлагает Иосиф, отмечая, что готов заняться проектом, так как имеет богатый опыт.

В частности, как напомнил Иосиф, еще в 1995 году он придумал и организовал российскую музыкальную премию "Золотой граммофон", пользующуюся престижем.

Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,
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