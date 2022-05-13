Дмитрий Тарасов отобрал у жены автомобиль за 10 млн рублей

Футболист Дмитрий Тарасов забрал у супруги Анастасии Костенко автомобиль за 10 млн рублей. Примечательно, что эту машину спортсмен сам подарил избраннице.
Тарасов остался без стабильного заработка, покинув футбольный клуб «Рубин». Пользователи Сети пришли к выводу, что футболист отнял автомобиль жены из-за финансовых проблем.
Сама Костенко, перестав публиковать в социальных сетях фотографии с Porsche, сообщила, что супруг забрал ее роскошное авто. Несмотря на это, спортсмен пообещал вручить возлюбленной другую машину, однако, пока своего слова не сдержал.