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1 час назад

Дмитрий Тарасов отобрал у жены автомобиль за 10 млн рублей

Слово и Дело

Футболист Дмитрий Тарасов забрал у супруги Анастасии Костенко автомобиль за 10 млн рублей. Примечательно, что эту машину спортсмен сам подарил избраннице.

Дмитрий Тарасов отобрал у жены автомобиль за 10 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тарасов остался без стабильного заработка, покинув футбольный клуб «Рубин». Пользователи Сети пришли к выводу, что футболист отнял автомобиль жены из-за финансовых проблем.

Сама Костенко, перестав публиковать в социальных сетях фотографии с Porsche, сообщила, что супруг забрал ее роскошное авто. Несмотря на это, спортсмен пообещал вручить возлюбленной другую машину, однако, пока своего слова не сдержал.

Шоу-бизнес,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,ФК "Рубин",
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