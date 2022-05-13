Экс-жена Лепса пожаловалась на обиду и предательство после развода с певцом

Бывшая жена Григория Лепса Анна Шаплыкова в своем Telegram-канале заявила, что 49-ый год оказался самым сложным в ее жизни.
"Хочу сказать этой девочке, что 49-ый год будет самым сложным в ее жизни! Будет много боли, обиды, разочарования, предательства", - пожаловалась Шаплыкова.
В свой 50-летний юбилей она отметила что прошлый год поделил ее жизнь на "до" и "после". Вместе с этим Шаплыкова подчеркнула, что начинает 51-ый год своей жизни с высоко поднятой головой.
Экс-супруга Лепса призналась, что теперь знает, кто она такая, чего хочет и куда ей двигаться по жизни.
Ранее Лепс поздравил бывшую жену с днем рождения.