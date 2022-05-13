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1 час назад

Экс-жена Лепса пожаловалась на обиду и предательство после развода с певцом

Газета.Ru

Бывшая жена Григория Лепса Анна Шаплыкова в своем Telegram-канале заявила, что 49-ый год оказался самым сложным в ее жизни.

Экс-жена Лепса пожаловалась на обиду и предательство после развода с певцом
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

"Хочу сказать этой девочке, что 49-ый год будет самым сложным в ее жизни! Будет много боли, обиды, разочарования, предательства", - пожаловалась Шаплыкова.

В свой 50-летний юбилей она отметила что прошлый год поделил ее жизнь на "до" и "после". Вместе с этим Шаплыкова подчеркнула, что начинает 51-ый год своей жизни с высоко поднятой головой.

Экс-супруга Лепса призналась, что теперь знает, кто она такая, чего хочет и куда ей двигаться по жизни.

Ранее Лепс поздравил бывшую жену с днем рождения.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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