Вскрылась настоящая фамилия Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина «засветила» свою фамилию по документам. Как сообщает Teleprogramma.pro, звезда решила отдохнуть в Арабских Эмиратах и выложила в соцсетях фото с дорогой сумкой и билетами. Приблизив их, можно узнать, что знаменитость оставила себе фамилию второго мужа — Омарова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Информация о том, что ведущая решила сохранить фамилию Курбана, выглядит странно, учитывая что бывшие супруги постоянно ругаются друг с другом в соцсетях даже после развода.

Бизнесмен Курбан Омаров и Бородина поженились 3 июля 2015 года. На тот момент Ксения уже была в положении и в конце года родила свою вторую дочь Теону. В августе 2021 года супруги развелись.