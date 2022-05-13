В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
2 часа назад

Вскрылась настоящая фамилия Бородиной

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Бородина «засветила» свою фамилию по документам. Как сообщает Teleprogramma.pro, звезда решила отдохнуть в Арабских Эмиратах и выложила в соцсетях фото с дорогой сумкой и билетами. Приблизив их, можно узнать, что знаменитость оставила себе фамилию второго мужа — Омарова.

Вскрылась настоящая фамилия Бородиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация о том, что ведущая решила сохранить фамилию Курбана, выглядит странно, учитывая что бывшие супруги постоянно ругаются друг с другом в соцсетях даже после развода.

Бизнесмен Курбан Омаров и Бородина поженились 3 июля 2015 года. На тот момент Ксения уже была в положении и в конце года родила свою вторую дочь Теону. В августе 2021 года супруги развелись.

Напомним, что за последнее время это уже вторая поездка Бородиной в Арабские Эмираты. В конце февраля она полетела в Дубай вместе со своими детьми Марусей и Теоной. Подписчики обвинили ее в эмиграции, однако телеведущая объяснила, что поездка была запланирована давно и никак не связана с ситуацией на Украине.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители