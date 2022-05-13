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49 минут назад

Тарасов ответил на обвинения Бузовой в домашнем насилии

Слово и Дело

Футболист Дмитрий Тарасов опроверг слухи о том, что поднимал руку на бывшую жену Ольгу Бузову. Спортсмен отметил, что в их семье отсутствовало насилие.

Тарасов ответил на обвинения Бузовой в домашнем насилии
Фото: Dmitry Golubovich/Russian LookDmitry Golubovich/Russian Look

Тарасов стал новым героем YouTube-программы «Осторожно: Собчак», где в очередной раз вспомнил о неудачном браке с Бузовой. Пара рассталась в 2016 году, после чего в прессе появилась информация о том, что в семье присутствовало домашнее насилие.

Спортсмен, беседуя с ведущей шоу Ксенией Собчак, решил поставить точку в данном вопросе. Он опроверг слухи об избиении бывшей супруги.

«С ней у нас не было пьяных дебошей. Она не вызывала участкового через консьержку. Я уже слышал, будто бил Олю. Она недавно и Даву обвинила в насилии, про меня тоже говорила, но ничего не было. Драки, полиция — бред», — высказался футболист.

В настоящее время футболист женат на модели Анастасии Костенко. Пара воспитывает совместных детей.

Шоу-бизнес,Анастасия Костенко,Ксения Собчак,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,
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