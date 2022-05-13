Тарасов ответил на обвинения Бузовой в домашнем насилии

«С ней у нас не было пьяных дебошей. Она не вызывала участкового через консьержку. Я уже слышал, будто бил Олю. Она недавно и Даву обвинила в насилии, про меня тоже говорила, но ничего не было. Драки, полиция — бред», — высказался футболист.