«Просто посмотрите на то, как Кендалл режет огурцы», «Прежде чем подумать, что вы делаете что-то плохо, просто посмотрите, как Дженнер режет огурец», «Я только что посмотрела, как Кендалл пытается порезать огурец, и это самая позорная вещь, которую я когда-либо видела», — написали они.