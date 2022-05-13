Американскую модель Кендалл Дженнер раскритиковали в Сети из-за того, что она не умеет резать овощи. В новом выпуске реалити-шоу «Кардашьян» на стриминговом сервисе Hulu 26-летняя знаменитость приехала в гости к своей матери Крис и попыталась приготовить салат. Однако девушка продемонстрировала на камеру полное отсутствие навыка правильно держать нож.
В опубликованном изданием Lenta.ru фрагменте телепроекта видно, как манекенщице с трудом удается измельчить огурец. В итоге на помощь своей дочери пришла Крис, она позвала шеф-повара, чтобы тот приготовил блюдо для Кендалл.
Обратившие внимание на ситуацию пользователи Twitter раскритиковали звезду американского шоу.
«Просто посмотрите на то, как Кендалл режет огурцы», «Прежде чем подумать, что вы делаете что-то плохо, просто посмотрите, как Дженнер режет огурец», «Я только что посмотрела, как Кендалл пытается порезать огурец, и это самая позорная вещь, которую я когда-либо видела», — написали они.