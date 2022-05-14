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1 час назад

Инстасамка заявила, что вставит импланты в ягодицы своей будущей дочери

Газета.Ruиещё 1

Рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) заявила о намерении увеличить ягодицы своей будущей дочери. Она написала в своем Telegram-канале, что недавно сделала такую операцию себе, и назвала это "лучшим решением в жизни".

Инстасамка заявила, что вставит импланты в ягодицы своей будущей дочери
Фото: ТАССТАСС

"Сейчас понимаю — без [попы] я бы чувствовала себя неполноценной, как будто бы чего-то не хватало, но я бы не понимала, чего. Я буду качать ее, пока она не лопнет. Я сделаю такую же своей дочери, она без нее даже в школу не пойдет, — заявила Инстасамка. - Я всегда за операции, если не хочется долго добиваться результата, и если хочется выглядеть определенным образом, но в зале вы этого не добьетесь".

Ранее певица рассказала, что отменила все концерты в России и покинула страну.

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