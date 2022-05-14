Инстасамка заявила, что вставит импланты в ягодицы своей будущей дочери

Рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) заявила о намерении увеличить ягодицы своей будущей дочери. Она написала в своем Telegram-канале, что недавно сделала такую операцию себе, и назвала это "лучшим решением в жизни".
"Сейчас понимаю — без [попы] я бы чувствовала себя неполноценной, как будто бы чего-то не хватало, но я бы не понимала, чего. Я буду качать ее, пока она не лопнет. Я сделаю такую же своей дочери, она без нее даже в школу не пойдет, — заявила Инстасамка. - Я всегда за операции, если не хочется долго добиваться результата, и если хочется выглядеть определенным образом, но в зале вы этого не добьетесь".
Ранее певица рассказала, что отменила все концерты в России и покинула страну.