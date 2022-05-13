Стало известно о несбывшихся планах Лободы в России

Уроженка Украины, певица Светлана Лобода не планировала отказываться от своей аудитории и имела грандиозные планы на будущее в российском шоу-бизнесе, однако теперь ей запрещен въезд в Россию на 50 лет.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Светлана Лобода после начала спецоперации прекратила артистическую деятельность, потеряв множество проектов, в том числе и финансово выгодных для нее. Об этом рассказала PR-менеджер исполнительницы Анастасия Галкина в шоу «Главный вопрос» на YouTube.

По словам Галкиной, у Светланы Лободы было подготовлено много сюрпризов для российской публики, которая была основной частью аудитории артистки.

«Очень жалею, что люди не услышали, что должно было вот-вот выйти. То шоу… Сейчас расплачусь! Готовился новый сингл, интересные дуэты. Треки гремели бы по всей стране», – заявила Анастасия Галкина.