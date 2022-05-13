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37 минут назад

Звезда "Красотки" Ричард Гир продаст Jauguar и отправит вырученные деньги на Украину

Газета.Ru

Голливудский актер, звезда романтической комедии "Красотка" Ричард Гир выставил на аукцион свой кабриолет Jaguar XK-8 1999 года выпуска. Об этом сообщается на сайте автомобильного аукциона Bring A Trailer.

Ричард Гир продаст Jauguar и отправит вырученные деньги на Украину
Фото: ReutersReuters

Вырученные деньги он отправит некоммерческим организациям, поддерживающим пострадавших во время специальной операции на Украине.

У автомобиля 4-литровый двигатель, пятиступенчатая коробка передач, менее 50 тыс. км пробега. В салоне машины установлены кожаные сиденья, стереосистема, деревянные панели, климат-контроль. Начальная ставка за авто - $29 тыс.

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в телефонном разговоре с американской актрисой, спецпосланником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелиной Джоли пригласил звезду еще раз посетить Украину. Ермак и Джоли обсудили шаги по оказанию помощи украинским детям.

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