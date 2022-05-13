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2 часа назад

«Полуфинал сфальсифицирован»: жюри «Евровидения» обвинили в коррупции

Елена Прошина

После полуфинала конкурса «Евровидение-2022» разгорелся скандал. Как сообщает Mirror, фанаты сочли результаты первого отбора несправедливыми и обвинили организаторов и жюри в подделке голосов и коррупции.

На «Евровидение» разгорелся скандал после полуфинала
Фото: ReutersReuters

Так, зрители требуют пересчитать голоса для конкурсантов из Латвии (группа Citi Zeni) и Албании (Ронела Хаяти). По их мнению, они были безусловными фаворитами первого этапа.

Также у фанатов возникли сомнения касательно участницы из Нидерландов, певицы S10 — по их мнению, ее не должно быть в финале.

«Самый ужасный полуфинал Евровидения, который я когда-либо видел за все свои годы. Он настолько явно сфальсифицирован», — написал один из недовольных зрителей.

Сейчас фанаты обещают бойкотировать финал «Евровидения-2022», который состоится 14 мая, если организаторы не пересмотрят оценки.

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Напомним, что конкурс «Евровидение» стартовал в итальянском Турине 10 мая. Россия и Белоруссия от участия в музыкальных соревнованиях в этом году отстранены.

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