Собчак назвала причину отказа от кесарева

«Никто не может понять, почему я решила ребенка рожать САМА. Все говорили: "Что ты не делаешь кесарево?". Я говорю: "Слушайте, я хочу попробовать вообще это сделать без наркоза даже". "Ты сумасшедшая? Зачем? В 21-м веке!!"... Это такая вещь, которая может быть в моей жизни один раз произойдет… И да, это ужасные мучения… Но это некий экспириенс. А я всегда за экспириенс», — рассказала блогер.