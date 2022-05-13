Собчак назвала причину отказа от кесарева

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Telegram-канале, почему решилась рожать сама и отказалась от кесарева. Она призналась, что подруги отговаривали ее от такого решения.
Сын Ксении Платон родился в 2016 году. Тогда телезвезда долго скрывала беременность, а после рассказала, что отказалась от операции кесарево сечение и решила рожать сама, хотя многие отговаривали ее от этого.
«Никто не может понять, почему я решила ребенка рожать САМА. Все говорили: "Что ты не делаешь кесарево?". Я говорю: "Слушайте, я хочу попробовать вообще это сделать без наркоза даже". "Ты сумасшедшая? Зачем? В 21-м веке!!"... Это такая вещь, которая может быть в моей жизни один раз произойдет… И да, это ужасные мучения… Но это некий экспириенс. А я всегда за экспириенс», — рассказала блогер.
Ранее в интервью Ксения Собчак рассказывала, что ей было очень тяжело вынашивать и рожать ребенка, а первые два месяца беременности она практически не могла встать с кровати из-за плохого самочувствия.
Напомним, телеведущая впервые стала матерью в 35 лет, отцом ее сына Платона является актер Максим Виторган. С ним Ксения развелась в начале 2019 года, а осенью того же года вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.