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3 часа назад

Сухоруков объяснил свой уход из театра Вахтангова

Елена Прошина

Актер Виктор Сухоруков принял решение покинуть театр имени Евгения Вахтангова. Как сообщает StarHit, артист не смог сработаться с Евгением Князевым.

Сухоруков объяснил свой уход из театра Вахтангова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, про Евгения Князева», — заявил актер.

Сухоруков более семи лет играл на сцене одного из главных персонажей в постановке Римаса Туминаса «Улыбнись нам, Господи». После ухода его заменили Сергеем Маковецким. При этом сам Сухоруков отметил, что все годы работал в театре приглашенным артистом.

Также Сухоруков объяснил, что оказался от роли в спектакле «Война и мир» именно из-за Князева. По его словам, Сухоруков позвонил коллеге после предложения сыграть одного из персонажей, и тот накричал на него.

«Евгений Князев — это мэтр Театра Вахтангова, одна из главных его звезд, столп, глыба, народный артист. Его уже можно ставить на золотой пьедестал в музее. Чего ему бояться. Я предполагаю тут разве что какую-то ревность», — добавил актер.

Шоу-бизнес,Евгений Князев,Сергей Маковецкий,Римас Туминас,Виктор Сухоруков,
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