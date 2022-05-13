Сухоруков объяснил свой уход из театра Вахтангова

Актер Виктор Сухоруков принял решение покинуть театр имени Евгения Вахтангова. Как сообщает StarHit, артист не смог сработаться с Евгением Князевым.

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«В определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, про Евгения Князева», — заявил актер.

Сухоруков более семи лет играл на сцене одного из главных персонажей в постановке Римаса Туминаса «Улыбнись нам, Господи». После ухода его заменили Сергеем Маковецким. При этом сам Сухоруков отметил, что все годы работал в театре приглашенным артистом.

Также Сухоруков объяснил, что оказался от роли в спектакле «Война и мир» именно из-за Князева. По его словам, Сухоруков позвонил коллеге после предложения сыграть одного из персонажей, и тот накричал на него.